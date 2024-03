GEERT WILDERS BLIR IKKE statsminister i Nederland. Det er klart etter at den islamfiendtlige populisten som vant valget i fjor erkjenner at han ikke har tilstrekkelig støtte til å danne en koalisjonsregjering. «Jeg kan bare bli statsminister dersom alle de andre partiene i koalisjonen støtter det. Det var ikke tilfellet», melder han på sosiale medier.

Wilders, hvis parti ble det største i parlamentet etter å ha fått 23,5 prosent oppslutning i valget i november, skriver at målet fortsatt er å skaffe Nederland en høyreorientert regjering som er mot innvandring og vil innvilge færre asyl. Han har i månedsvis forhandlet med sentrum/høyrepartiet VVD, Ny sosial kontrakt (NSC) og bondeprotestpartiet BBB – forhandlinger preget av dårlig skjulte angrep gjennom lekkasjer til pressen. Meningsmålinger viser at Wilders’ parti bare har økt oppslutningen i tiden som har gått siden nederlenderne gikk til urnene. BBC News/Financial Times/AFP

ISRAEL SIER LANDET FORSØKER å «oversvømme» Gaza med nødhjelp etter at mangelen på mat og vann har skapt en sultkatastrofe på området. En rekke nye ruter skal benyttes for uforutsigbare forsendelser, slik at det blir vanskeligere for Hamas å beslaglegge varer som er ment for sivilbefolkningen. Israel melder også at sivile i Rafah skal ledes over til «humanitære øyer» i Gaza før en bakkeinvasjon av Rafah.

FN sier Israel nektet en lastebil med medisinsk nødhjelp å kjøre inn på området mandag, fordi inspektører fant en saks i en først...