WHO: Shifa-sykehuset i Gaza er ikke lenger funksjonelt

DET STØRSTE SYKEHUSET i Gaza mangler mat og vann, er nesten helt uten elektrisitet og ikke lenger fungerende, melder Verdens helseorganisasjon. Personell ved sykehuset som har klart å komme i kontakt med FN-organisasjonen sier det er umulig for noen å flykte fra al-Shifa, at antallet pasienter som omkommer der stiger brått, og spør hvordan verden kan være vitne til at det som skal være trygge tilfluktssteder for syke og sårede blir åsteder for død, ødeleggelse og fortvilelse. Israels jakt på Hamas foregår tett på sykehuset, slik at det er stadig bomber som slår ned i området i tillegg til kampene som foregår i gatene, og ifølge israelske myndigheter skjuler terroristgruppen et kommandosenter i sykehuset, samt i tuneller under det. Det er ikke fremlagt bevis og har ikke vært mulig for uavhengige instanser å ettergå dette. Israels president Isaac Herzog hevder i et intervju at sykehuset er fullt operasjonelt. AP News/Reuters/BBC News/Al Jazeera

EN NORSK STATSBORGER skal være drept i Gaza. Det er antatt at rundt 250 norske statsborgere befinner seg i det palestinske territoriet, halvparten av dem barn, og det fortsatt ikke klart når noen av dem får evakuere. Minst 826 utlendinger slapp ut av Gaza gjennom grensepasseringen til Egypt søndag, ifølge egyptiske grensevakter. 80 svensker skal være klarert til å evakuere i dag.