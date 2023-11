WHO: Gazas største sykehus «i ferd med å bli en gravplass»

SHAIFA-SYKEHUSET, DET største og best utstyrte i Gaza, er i ferd med å bli en gravplass, sier Verdens helseorganisasjon idét israelske stridsvogner står helt inne ved portene. Dusinvis av prematurt fødte barn og 45 dialysepasienter ved sykehuset mottar ingen behandling på grunn av strømbrudd, varsler FN-organisasjonen. Hundrevis av personer er fanget på innsiden, der minst 32 pasienter har mistet livet de siste tre dagene, hevder de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene på Gaza.

USAs president Joe Biden sier sykehusene i Gaza må beskyttes og ber israelerne om «mindre påtrengende» handlinger. Israel hevder at al-Shifa-komplekset benyttes av Hamas til militære operasjoner og at det er et kommandosenter i tunneler under sykehuset. Israels militære styrker gikk i går ut med videomateriale der de viser det de mener er tegn på at barnesykehuset Rafissi er brukt til lagre våpen og holde gisler fanget.

Terroristorganisasjonen som har styrt Gaza siden 2006 og sto bak angrepet på Israel 7. oktober hevder det ikke stemmer, og tilbyr å slippe fri 70 kvinner og barn – blant de antatt 250 gislene de holder på territoriet – mot fem dagers våpenhvile. AP News/Reuters/Haaretz/BBC News/