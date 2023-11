WHO: Gaza-leger opererer uten bedøvelse på pasientene

ENKELTE LEGER I GAZA gjennomfører nå operasjoner, også amputering, uten bedøvelse på pasientene, melder Verdens helseorganisasjon. «Ingenting rettferdiggjør den skrekken sivilbefolkningen i Gaza må tåle», sier FN-organisasjonens talsperson Christian Lindmeier i en pressebriefing. Han gjentar kravet om at langt flere forsendelser av vann, drivstoff, mat og medisiner må tillates inn på det palestinske området som har vært under intense angrep fra Israel i én måned.

Israel har angrepet en konvoi med nødhjelp i Gaza, hevder organisasjonen Palestinsk røde halvmåne. To lastebiler som fraktet livsnødvendige medisiner skal ha blitt ødelagt den kom under ild, og en sjåfør lettere skadet. Samtidig melder Leger uten grenser at en av deres medarbeidere og flere av vedkommendes familiemedlemmer er drept i et luftangrep på en flyktningleir.

Israelske bakkestyrker opererer nå dypt inne i Gaza by og jakter Hamas-krigere i tuneller under bakken, etter å ha stormet byen fra nord og sør, i koordinasjon med luft- og sjøstyrker, sier landets forsvarsminister Yoav Gallant. CNN/The Guardian/BBC News

I OHIO HAR ET FLERTALL av velgerne i natt sagt ja til å grunnlovsfeste retten til abort. Delstaten blir den sjuende som på denne måten sikrer kvinner rett til å terminere et svangerskap innen en viss termin, etter at USAs Høyesterett i fjor fjernet den tilsvarende føderale rettighe...