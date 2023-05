Wagner-leder varsler at gruppa trekker seg ut av Bakhmut

RASER MOT FORSVARSLEDELSEN: Jevgenij Prigozjin har fått nok. I en video publisert på Telegram i natt går Wagner-sjefen blant døde, russiske leiesoldater på slagmarken i Ukraina og skjeller ut den russiske militære ledelsen etter noter for å sitte og feite seg opp i sine kontorer mens hans menn mangler nødvendig ammunisjon. Det er ikke første gang den tidligere matvare- og cateringmagnaten kritiserer sine overhoder i Kreml, men skjellsord-frekvensen denne gang er definitivt på nye nivåer. I nok en video som kom i dag kunngjør Prigozjin at den paramilitære organisasjonen vil forlate Bakhmut – åstedet for de blodigste kampene i Ukraina de siste månedene – innen 10. mai for å «slikke sine sår». Etter den datoen får den regulære russiske hæren overta ansvaret for å fortsette angrepene i Bakhmut, mener Prigozjin, som for noen uker siden hevdet at Wagner kontrollerte 80 prosent av byen.



SISTE: Norsk narkotikapolitiforening, som tidligere i år fikk krikk av et regjeringsoppnevnt utvalg blant annet for å ha et navn som kan oppfattes som om den er en del av politiet, skal fra nå av kalle seg Norsk narkotikaforebyggende forening. Det melder NRK.

TØRKE I EUROPA… IGJEN: Frankrike har lagt bak seg den tørreste vinteren på 60 år. Snøfallet i Italia har vært 64 prosent lavere