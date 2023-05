Det hjelp å brumme på Telegram: Den russiske paramilitære gruppa Wagner er lovet nye forsnyninger av våpen og ammunisjon, slik at de blir værende i Bakhmut, hevder leder Jevgenij Prigozjin i dag. Før helga publiserte han en video der han i sterke ordelag kritiserte forsvarsdepartementet i Moskva for å falle Wagner-soldatene i ryggen. Den amerikanske tenketanken ISW mener kranglingen mellom Prigozjin, hærsjef Gerasimov og forsvarsminister Sjojgu viser hvordan ledelsen i Kreml mangler evnen til å kommandere underordnede som Prigozjin (og den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov) og dermed er hensatt til å forhandle med dem.

Samtidig er artilleribeskytningen av den hardt prøvede Donbas-byen intensivert, og ifølge den ukrainske toppgeneralen i området virker det som om Russland gjør et siste forsøk på å ta over kontrollen før den såkalte Seiersdagen markeres over hele landet i morgen. Fem personer ble dessuten skadet i Kyiv og et matvarelager i Odessa satt i brann etter en ny bølge russiske luftangrep natt til i dag.

INTERESSERT I NYNAZISME: Mauricio Garcia (33), gjerningsmannen bak helgas skyteangrep på et kjøpesenter i Dallas i Texas, bar merker som knyttes til høyreekstrem ideologi. I tillegg har etterforskere funnet some-kontoer de mener kan knyttes til Garcia som uttrykker interesse for nynazisme og