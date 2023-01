Wagner-avhopper snakker om terror-regime, beklager til norske ukrainere￼ 

WAGNER-SOLDATEN SOM har søkt asyl i Norge og sier han hoppet av fra krigen i Ukraina, sier i et intervju med CNN at medsoldater som nektet å kjempe ble stimlet sammen, skutt i påsyn av nyankomne soldater, og begravet i grøfter kollegene hadde gravd for dem. Andrej Medvedev forteller også at han rapporterte direkte til Wagner-gruppas grunnleggere, og at disse totalt manglet et taktisk strategi for krigføringen, slik at planer bare ble improvisert.

Medvedev sier han ble hjulpet av blant annet menneskerettighetsorganisasjoner til sin flukt over den russisk-norske grensa i Finnmark, og viser fram et falskt pressepass han fikk for å vise fram i tilfelle han ble pågrepet.

Medvedev ble i forrige uke løslatt fra internering på Trandum på grunn av uenighet med politiet om sikkerhetstiltak. Ifølge NRK var han i et nytt avhør med Kripos i går. NRK møtte avhopperen på Egertorget i går kveld, uten sikkerhetstiltak rundt seg. Han kom da med en beklagelse til ukrainere i Norge for det han har vært med på. CNN/VG/NRK



I FINLAND ER MARKERING mot islam ved brenning av Koranen ikke lovlig og vil bli slått ned på, fastslår finske politimyndigheter.