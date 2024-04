Voldtektsdommen mot Harvey Weinstein er opphevet

En ankedomstol i New York har opphevet voldtektsdommen mot Hollywood-mogulen Harvey Weinstein – saken som i 2017 utløste den verdensomspennende metoo-kampanjen mot seksuell trakassering. Ankedomstolen mener dommen, som falt i 2020, var basert på fordommer mot den tiltalte og «uhyggelige» brudd på rettens regler, blant annet ved at kvinner som vitnet mot Weinstein fikk legge fram anklager som ikke var en del av tiltalen. Det betyr at det kan bli en helt ny rettssak mot den nå 72 år gamle filmprodusenten, som ifølge et stort antall kvinner har benyttet sin posisjon til å tvinge til seg sex. Voldtektene Weinstein ble dømt for, fant sted i 2013 og 2006.

ANGRIPERE PÅ FRIFOT: I ettermiddag var fortsatt ingen pågrepet etter at fem antatte høyreekstremister i går kveld stormet et åpent arrangement om antifascisme som var arrangert av Vänsterpartiet og Miljöpartiet i Gubbängen utenfor Stockholm. Voldsangrepet skjedde like før en ansatt i den antirasistiske stiftelsen Expo skulle holde en innledning i forkant av en panelsamtale med blant andre riksdagspolitiker Samuel Gonzalez Westling (V).

De maskerte mennene gikk løs på flere personer og skal blant annet ha brukt såkalt forsvarsspray før de vandaliserte lokalet og kastet fra seg røykgranater. Tre personer ble kjørt til sykehus for undersøkelser. Øyenvitner beskriver at overfallet ble filmet, trolig for å bruke opptak av volden i høyreekstrem propaganda. Svensk politi knytter flere ulike lovbrudd til angrepet: forstyrrelse av allmenn sammenkomst, to tilfeller av vold, bruk av brannfarlige eller eksplosive varer og et straffebud om å utsette noen for alvorlig fare.

Hendelsen ryster det politiske miljøet i Sverige, og statsminister Ulf Kristersson beskriver den som et angrep på hele demokratiet. Lørdag er det planlagt en stor antifascistisk demonstrasjon Gubbängen som svar på volden. «Alle demokratiske krefter må ta avstand fra disse demokratidreperne, i ord og i handling. Uten reservasjoner. De skyldige må finnes og straffes», skriver avisa Expressen på lederplass i dag.

KREVER MER EU-PRESS PÅ NORGE: 23 norske aktører, i hovedsak naturvernorganisasjoner og aktører i byggebransjen, har skrevet et brev til EU der de ber EU-kommisjonen legge press på Norge for å innføre det såkalte energieffektiviseringsdirektivet (EED). I brevet hevdes det at somlingen undergraver norske bedrifters muligheter til å konkurrere på det europeiske markedet.

Ved første øyekast kan det virke lite kontroversielt. Direktivet legger vekt på det EU kaller energieffektivisering først-prinsippet, og setter et mål om å redusere energibruken i EU med 11,7 prosent innen 2030. Det kontroversielle ligger i at direktivet også krever at hvert medlemsland setter mål for hvor mye de vil bidra, og hvis ikke de samlede bidragene er tilstrekkelige kan EU pålegge landene flere tiltak for å sikre at målet oppnås. Les mer om dette i ukas Filter KALDDUSJ, nyhetsbrevet som hver torsdag oppdaterer deg på de viktigste nyhetene om strømkrisa i Europa. Web-versjonen ligger her.

GAZA-DEMONSTRANTER MOT OPPRØRSPOLITI: Minst 120 studenter er arrestert bare i dag, idet de kraftfulle propalestinske demonstrasjonene på universiteter i USA brer om seg i styrke og omfang og stedvis er møtt med politi i fullt opprørsutstyr. Både i Texas, New York og California har universiteter fått politiet til å bryte opp markeringene og hindre demonstrantene i å etablere teltleire på campus. De krever blant annet at lærestedene avslutter sponsorater og samarbeidsprosjekter med selskaper som kan knyttes til Israels krigføring i Gaza. @

STATSMINISTER VURDERER Å GÅ AV: Spanias statsminister Pedro Sanchez har avlyst alle offentlige oppdrag resten av uka og sier han vurderer å gå av i protest mot at kona er blitt gjenstans for en korrupsjonsgransking – i realiteten en trakasseringkampanje som får ham til å vurdere om det å lede landet er verdt det, ifølge Sanchez. Konkret dreier det seg om førstedame Begoña Gómez skal ha koblinger til et konsulentselskap som har mottatt lukrative oppdrag av den spanske staten.

Søksmålet er innlevert av Manos Limpias («rene hender»), en pressgruppe hvis leder har en fortid som ytre høyre-politiker. Organisasjonen er kjent for å drive «antikorrupsjonsarbeid» ved å saksøke barne-tv-produsenter for LHBT-innhold og drive fram riksrett mot en dommer som etterforsket Franco-regimets menneskerettighetsbrudd. Nå har de fått den domstol i Madrid til å åpne innledende granskning av Gómez, rapporterer The Guardian. Anklagene om at hun skal ha urent mel i posen sirkulerte først i alternative, høyrepopulistiske nyhetsmedier, og kan være rent oppspinn, innrømmer organisasjonen, ifølge den spanske avisa El Pais.

Statsministeren har i dag mottatt en rekke støtteerklæringer fra sine politikerkolleger på venstresiden, mens såvel det konservative partiet Partido Popular som ytre høyre-partiet Vox anklager ham for å gjemme seg unna et ubehagelig søkelys.

Pedro Sanchez, som representerer det spanske sosialistpartiet, varsler at han kommer ut av tenkeboksen med en kunngjøring om sin politiske framtid mandag.