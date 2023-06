Voldstiltalt politimann forklarte seg i retten: «Ble for mye»

Politimannen som er tiltalt for vold mot en 28-åring på Kongsberg i oktober i fjor, har i dag gitt sin versjon av saken i retten. Han nekter straffskyld, sier han oppfattet at voldsofferet var involvert i trusler mot en vakt tidligere på kvelden og var aggressiv, og at han idet de havnet på bakken opplevde en motstand som ble for mye for ham å håndtere.

Politimannens forsvarer, John Christian Elden, betonet over retten at den ikke måtte la seg påvirke av pressedekningen av saken, og viste fram en kniv og en batong som den fornærmede hadde på seg den aktuelle kvelden.

Spesialenheten for politisaker mener ifølge VG at det som skjedde var i strid med forventet politiadferd. Ingen av den voldstiltalte politimannens patruljekollegaer oppfattet situasjonen som truende før politimannen la Simensen i bakken, og alle har gitt uttrykk for at de ikke var forberedt politimannens plutselige eskalering og maktutøvelse.

FRA FATTIGDOM TIL KONGENS BORD: Som flere medier spådde i går, er Lubna Jaffery (43) utnevnt til ny kultur- og likestillingsminister. Hun ble presentert av statsminister Jonas Gahr Støre på Slottsplassen etter dagens statsråd, og etterfølger Anette Trettebergstuen, som gikk av forrige uke på grunn av sine brudd på habilitetsregler. Verdt å lese: Jafferys egen fortelling fra 2019 om å vokse opp i en familie av lavtlønnede arbeidsinnvandrere.

Kunnskapsminister Tonje Brenna forklarte seg i går for kontroll- og konstitusjonskomiteen om sine hablitetsbrudd