VLADIMIR PUTIN HAR ANKOMMET Vietnam, og vil i dag ha møter med landets statsminister Pham Minh Chinh og kommunistpartileder Nguyen Phu Trong. Den russiske presidenten søker å forsterke sine bånd til den sørasiatiske staten, men i motsetning til besøket i Nord-Korea – der Putin signerte en forsvarspakt med Kim Jung-un – skal møtene ha fokus på økonomiske, utdanning- og energipolitiske saker, ifølge Kreml.

Det er imidlertid liten tvil om at det blir diskutert sikkerhetspolitisk samarbeid i uformelle settinger. I en kronikk Putin har fått på trykk i vietnamesiske aviser i anledning statsbesøket, hylles Vietnam for sin «pragmatiske innstilling» til Ukraina-krigen. Formelt har landet stilt seg nøytralt til invasjonen.

Hanoi har tradisjonelt vært en god kunde av russisk våpenindustri, og det er kjent at landet har forsøkt å omgå sanksjonene mot Russland, selv om USA og EU er langt viktigere handelspartnere. Så seint som i september i fjor fikk Vietnam besøk av Joe Biden, som vil at landet skal hjelpe USA å bli mindre avhengig av kinesisk industri. The Guardian/The New York Times

DEN FENGSLEDE RUSSISKE regimekritikeren Vladimir Kara-Murza er overført til en straffecelle med strengere soningsforhold i Sibir, der han ifølge sin advokat skal tilbringe det neste halve året. NRK



I SØR-LIBANON HAR Hizbollah-leder Hassan Nasrallah kommet med nye trusler mot Is...