Vil ha «atomenergibyrå» for kunstig intelligens

Sam Altman og andre grunnleggere av OpenAI, selskapet bak den populære chatboten ChatGPT, tar til orde for å opprette et organ etter modell av Det internasjonale atomenergibyrået for å regulere «superintelligent» kunstig intelligens-teknologi (KI).

«Det er tenkelig at i løpet av ti år vil KI-systemer overgå ekspertenes ferdigheter på en rekke områder, og utføre like mye produktivt arbeid som dagens største selskaper (...) Vi kan få en framtid med dramatisk høyere velstand, men må håndtere risiko for å komme dit. Gitt den eksistensielle faren kan man ikke forholde seg reaktivt», skriver de i et notat på selskapets nettsider. OpenAI-gründerne ser for seg et internasjonalt organ som kan inspisere og kreve innsyn i KI-systemer, utføre tester for å se om de imøtekommer sikkerhetskrav og pålegge restriksjoner i utrullingen. På kortere sikt ber de om at dagens KI-selskaper til en viss grad samordner utviklingen av teknologien, skriver The Guardian.

