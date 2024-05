Uke 19

Fyllingsgrad: 27,7%

Endring sist uke: +2,4 prosentpoeng

Kapasitet: 87,4 TWh­­­­­

KRITIKERE AV FORNYBART liker å peke på at det er forskjell på effekt og nyttig energi. De mener fornybart er best på effekt. Denne uka kom imidlertid en rapport som viser at fornybart produserer mer nyttig energi enn noensinne. Mer om det i ukas hovedsak, men først:

KORT FORTALT