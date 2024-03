«Vi teller dere»: Justiskomiteens leder skrev at han fører liste over «islamister» som skal utvises i 2025

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant og leder av justiskomiteen, Per Willy Amundsen, ga i en Facebook-tråd i natt uttrykk for at han lager en form for oversikt over nordmenn han definerer som islamister og som i hans øyne kommer med antisemittiske uttalelser. Amundsen så ut til å true disse personene med utvisning etter 2025 – underforstått neste gang Frp har mulighet til å få regjeringsmakt.

Tråden startet med et innlegg Amundsen postet sent torsdag kveld, der han bare skriver «All støtte til Israel» og merker innlegget med at han feirer Israels frigjøringsdag, som inntreffer i midten av mai. Tidligere på dagen hadde pro-palestinske aktivister markert seg utenfor Stortinget og forsøkt å sperre inngangen.

«Med Israel for folkemord. Psykopater», svarer en Facebook-bruker til Per-Willy Amundsen.

«Med Norge og Israel mot arabere som dreper mennesker, slik dere har for vane å gjøre. Så dra et annet sted med din moral. Det er som regel dere som dreper oss. Og islam har en hel gjeng med psykopater som dreper», responderte den tidligere justisministeren.

Vil «sende dere ut» etter neste valg

Amundsen skriver et annet sted i den samme tråden: «Islamister som ytrer seg her kan reise til helvete. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å sende dere hjem til deres hjemland. Dersom du ytrer deg med antisemittiske holdninger her frem til 2025 kan vi rydde opp… Og sende dere ut».

«Vi teller dere», skriver han så. «Svaret er ja», skriver han på spørsmål om det betyr at han har en liste.

Det hele var skrevet i affekt og delvis ment som en spøk, sier Frp-eren i dag til Filter Nyheter. Han presiserer på e-post i etterkant av intervjuet at han mener at det var ironi, ikke «spøk».

– Jeg har selvsagt ingen slik liste over islamister i Norge. Det overlater jeg til PST. Jeg har verken interesse av, forutsetninger for eller behov for å føre en slik liste. Dette ble skrevet i en opphisset debatt og var ment ironisk. Det går nesten ikke an å ha meninger om Israel uten å få kommentarer som går i retning av antisemittisme, man får sterke beskyldninger, det blir sterk språkbruk, og da kommer det av og til noen tydelige kommentarer tilbake, sier Amundsen.

– Nå var vel dette snarere utydelige meldinger, siden du skrev noe du nå oppklarer er feil?

– Det kan du si. Men det ble altså skrevet i affekt. Det er så mye antijødiske, antiisraelske, antisemittiske holdninger der ute som provoserer meg. Da gikk det en kule varmt, og jeg brukte noen sterke kommentarer, sier representanten.

– Videre skriver du til en person i kommentarfeltet at «dere har en vane for å drepe» – er ikke det generalisering av folkegruppe?

– Når du får denne Israel-araber-retorikken opp på denne måten, får du generaliseringer på begge sider. Dette var en svar til en person som åpenbart har arabisk bakgrunn, om at det ikke er jødene, men islamistene som har representert et problem for Europa, sier Amundsen.

– Men denne personen hadde ikke gjort noe annet enn å hevde at Israel står bak folkemord?

– Jeg tror ikke det var det eneste han skrev. I tråden var det en rekke ytringer som var langt over i jødehatet, blant annet sammenlikninger mellom jøder og nazister, sier han.

Ironien «ble ikke forstått»

Amundsen avviser at han viser til bruken av regjeringsmakt når han truer menneskene han snakker med på Facebook om å utvise dem fra Norge i 2025.

– Selvsagt ikke. Det er ment som ironi, noe som åpenbart ikke ble forstått. Derfor ble også kommentaren slettet. Men det er klart at personer som driver med terror og andre virksomheter som er på siden av norsk lov skal utvises, sier Amundsen, som var justisminister i Erna Solbergs regjering fra 2016 til 2018.

Amundsen opplyser at han har slettet «en haug av meldinger», både egne og andres, i tråden.

– Det blir ekstremt sterke meldinger hver gang Israel er et tema, det er nesten umulig å ha mening uten at det blir veldig sterke brytninger. Og for en gangs skyld, istedenfor å la være, så svarte jeg. Og jeg la meg dessverre ikke over seriøsitetsnivået som var i debatten i utgangspunktet. Jeg er generelt ganske lei alt jødehatet jeg ser på sosiale medier, i e-poster jeg mottar, og på demonstrasjoner, som når vi blir forsøkt nektet å komme inn i stortingsbygningen. Men som sagt: Jeg har ingen liste. Jeg skrev i affekt og det gikk en kule varmt, sier Per-Willy Amundsen.

I etterkant skriver han på e-post: «Jeg beklager ingenting, antisemitter fortjener ingen beklagelse».

Brukte tid på å følge kommentarene

Den aktuelle Facebook-tråden ble utløst av et innlegg Amundsen postet sent torsdag kveld, der bare han skriver «All støtte til Israel» og merker innlegget med at han feirer Israels frigjøringsdag, selv om denne ikke inntreffer før i midten av mai. De omtalte svarene i kommentarfeltet ble skrevet langt på natt.

Amundsen forklarer at det opprinnelige innlegget var en reaksjon mot palestinaaktivister som ifølge ham forsøkte å sperre inngangen til Stortinget i går. Han sier svarene i tråden kom så sent fordi «provokasjonen over jødehatet som florerte fra disse aktivistene gjorde sitt til at jeg fulgte kommentarene og svarte mye senere enn jeg vanligvis gjør».

Partiet glade for sletting

Kommunikasjonssjef Jon Helgheim i Fremskrittspartiet sier Amundsen har informert partiet om at han har slettet meldinger på Facebook han ikke kunne stå for. Det er det eneste som oppgis å ha vært av kontakt mellom representanten og partiet i saken.

– Partiet er glade for at meldingene ble slettet, sier Helgheim.

