Vestafrikanske land truer med militærmakt mot Niger-junta

15 LAND I VEST-AFRIKA truer med å bruke militærmakt mot juntaen som styrtet president Mohamed Bazoum i et kupp i Niger forrige uke. Lederne for den såkalte Ecowas-blokken av 15 vestafrikanske land møttes i Nigeria søndag, sier de vil motsette seg enhver form for aggresjon fra Nigers nye makthavere og har gitt juntaen sju dager på å gjeninnsette Bazoum. USA og FNs spesialutsending til regionen stiller seg bak kravet.

Blokken har også blitt enige om å innføre sanksjoner mot juntaen i Niger, blant annet ved å innføre reiseforbud for ledelsen og fryse bankkontoer. Sanksjonene vil ramme landet hardt, sier den tidligere statsministeren i Niger (som var utenlands da kuppet ble iverksatt og dermed har unngått fangenskap).

Samtidig har tusenvis av kuppmakernes tilhengere demonstrert i hovedstaden Niamey, med slagord mot den tidligere kolonimakten Frankrike, og med russiske flagg for å vise sin støtte til Vladimir Putin. Det skjer etter at Russland gjennom leiesoldat-gruppa Wagner de siste årene har økt sin innflytelse i regionen, og blant annet steppet inn for utviste franske fredsbevarende styrker i Mali.

Niger-kuppet er det sjuende i vest- og sentral-Afrika de siste tre årene. France24/Reuters/BBC News/AP News

POLITIET I PAKISTAN mistenker at IS sto bak bombeangrepet som kostet 44 mennesker livet i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen i helga. En selvmordsbomber rammet et politisk arrangement til støtte