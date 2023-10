EN HEL VERDEN REAGERER med avsky på Hamas-terroristenes summariske nedslakting av sivile, også barn, etter at internasjonal presse i går slapp til i landsbyer og kibbutzer som ble angrepet i Israel lørdag. USAs president Joe Biden kaller angrepet «ren, uforfalsket ondskap» og plasserer den palestinske organisasjonens angrep i bås med «det aller, aller verste begått av IS». Over 1200 israelere skal nå være bekreftet drept i angrepet.

Samtidig fortsetter Israel å hamre Gaza med luftangrep, og forsvarsminister Yoav Gallant sier han har lettet militæret for all tilbakeholdenhet i kampen mot den palestinske organisasjonen. Hele nabolag er jevnet med jorden, og antallet omkomne palestinere har passert 900. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sier det jobbes med å sikre en humanitær korridor ut av Gaza. 300 000 soldater skal nå være utplassert ved grensen.

Vladimir Putin har for første gang kommentert den pågående Israel-Hamas-krigen og beskriver den som et resultat av feilslått amerikansk utenrikspolitikk. The New York Times/Haaretz/Al Jazeera/CNN

ET NYTT, KRAFTIG jordskjelv har rammet Herat-provins...