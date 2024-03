Venstre-ekstremister bak Tesla-sabotasje

En ytre venstre-gruppe som kaller seg Vulkangruppa hevder å stå bak et angrep på kraftforsyningen til bilfabrikanten Teslas fabrikk Grünheide i nærheten av Berlin i Tyskland, i dag tidlig. Fabrikken ble evakuert og produksjonen stanset som følge av at noen satte fyr på en høyspentmast i området. Ifølge delstatsmyndighetene i Brandenburg mistet dessuten tusenvis av mennesker strømmen etter brannstiftelsen – et «perfid» angrep på infrastrukturen som ikke vil passere uten konsekvenser for gjerningspersonene, sier delstats-innenriksminister Michael Stübgen.

Mellom 80 og 100 miljødemonstranter har de siste dagene protestert ved Tesla-fabrikken, og Vulkangruppa – som også er mistenkt for å ha forsøkt å sette fyr på fabrikken ved et tilfelle i 2021 – skriver (ifølge NTB) på sine nettsider at den amerikanske elbilfabrikanten «fortærer jord, ressurser, mennesker og ansatte, og i bytte spytter selskapet ut 6000 suv-er, drapsbiler og monstertrucker hver uke».

Tesla har planer om å hugge ned en skog i området for å utvide fabrikken – deres eneste på europeisk jord – for å doble kapasiteten og produsere en million biler i året, skriver DW.

VIL HA UTLEVERT NORSK NYNAZIST: Den norsk-russiske nynazisten og milits-soldaten Yan Petrovskiy (36) er blant flere mistenkte, Wagner-tilknyttede krigsforbrytere som Ukraina vil ha utlevert i nye krav rettet mot EU-stater. Det skriver The Guardian. Petrovskij har vært fengslet i Finland siden august i fjor, og finske myndigheter har avvist å utlevere ham av hensyn til hans sikkerhet og hvordan han vil bli behandlet i Ukraina i påvente av en rettssak.

Ukrainas statsadvokat Andriy Kostin møter EUs justisministere i Brussel dag for å argumentere for at landet har ryddet opp i bekymringene.

Petrovskij bodde i Norge fra 2004 til han ble utvist i 2016 og er blant annet kjent for å ha deltatt i borgerverngruppa Odins soldater i Tønsberg. Han har selv hevdet å ha vært visekommandør i en milits med koblinger til Wagner og deltatt i krigshandlinger i Donbas i 2014 og 2015, men har avvist å ha gjort seg skyldig i krigsforbrytelser.

AVLEDNING: «Det skulle bli en tøff dag for Erna Solberg. Nå blir Tonje Brenna lynavleder», skriver Aftenpostens politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim om Frps (dødfødte) mistillitsforslag mot arbeidsministeren, som også er Ap-nestleder. – Jeg registrerer at et parti har fremmet mistillit to timer før debatten. Det er det ikke grunnlag for. Tonje Brenna har min fulle tillit, sa Jonas Gahr Støre i Stortinget. Brenna mener at opplysningene som ble omtalt av Dagens Næringsliv like før kontrollkomiteen skulle konkludere ikke er ny informasjon, men gjort rede for tidligere. (Det er i beste fall en sannhet med modifikasjoner – hun risikerer fortsatt nye runder i komiteen om informasjonsplikten).

Erna Solberg påstår på sin side at hun tar til seg kritikken fra Stortinget i habilitetsskandalen, men det ser som kjent ikke ut til å berøre hennes ambisjoner om en ny statsministerperiode. – Jeg skulle sikret meg bedre mot brudd på habilitetsreglene enn jeg gjorde, sier hun.

Tegn et abonnement på Filter Nyheter!

70 kroner i måneden for alle våre nyhetsbrev rett i innboksen – inkludert morgenbrevet Filter KAFFE hver ukedag og våre populære, spesialskrevne nyhetsbrev om strømkrise og klimakrise. Klikk her for å prøve gratis i 30 dager!

100 kroner i måneden for å få alle våre nyhetsbrev på nett OG vårt lekre, månedlige magasin sendt hjem i postkassa. Les all den beste Filter-journalistikken uten skjerm og ladekabel! Klikk her.

REKORDMANGE HENRETTELSER SIDEN 2015: 834 personer ble henrettet i Iran i løpet av fjoråret – en økning på hele 43 prosent sammenliknet med de 582 henrettelsene som fant sted i 2022. Det kommer fram i en ny rapport som årlig kartlegger antallet henrettelser i landet, laget av foreningene Iran Human Rights (IHR) og Together Against Death Penalty (ECPM). Årsakene var blant annet:

471 iranere ble henrettet basert på narkotikarelaterte anklager, noe som er en svært stor økning fra årene før. 7 personer ble henrettet i offentligheten.

8 demonstranter ble henrettet – 6 av dem deltok på «Kvinne, Liv, Frihet»-demonstrasjonene.

282 var dømt for drap.

20 var dømt for voldtekt.

2 personer var dømt for blasfemi.

1 mann var dømt for utroskap.

22 kvinner ble henrettet – det høyeste antallet kvinner siden 2013.

Foreningen forklarer i rapporten hvordan offentlig innsyn stadig svekkes i det iranske regimet, og bare 125 av henrettelsene var offentlig tilgjengelig informasjon. De øvrige rapporterte henrettelsene er basert på egne kilder, og er et minstetall av hva foreningene kan bekrefte.

FRYKTER MER OG GROVERE VOLD: – Trusselen fra organiserte kriminelle nettverk er betydelig og økende, uttaler Kripos-sjef Kristin Kvigne. På en pressekonferanse klokka 12 i dag la Politidirektoratet, Kripos og Økokrim fram sin trusselvurdering for 2024. Der står det at samtlige politidistrikt i Norge registrerte aktivitet knyttet til svenske kriminelle aktører i løpet av fjoråret. Politiet advarer om at organiserte kriminelle blir stadig mer profesjonelle, samarbeider mer med organiserte kriminelle i utlandet og får stadig mer komplekse forretningsmodeller: – Kokainsmuglingen har blitt proffere, beslagene øker, styrkegraden øker. Vi står overfor en ny utfordring ved at Norge i flere tilfeller har blitt benyttet som transittland for kokainsmuglere. Mer kokain-trafikk kan føre til et høyere konfliktnivå, og mer og grovere vold. Økt kokain-trafikk er en trussel mot etablerte samfunnsstrukturer, det har Sverige erfart, det har Nederland og Belgia erfart. Det ønsker vi ikke at skal komme hit, sier Kvigne. Politiet er særlig bekymret for et økt konfliktnivå der trusselen fra svenske aktører er framtredende.

I tillegg skriver politiet at trusselen fra cyberkriminalitet, som rammer både enkeltpersoner og virksomheterer, er økende, at økonomisk kriminalitet som utnytter lovlige strukturer, for eksempel i eiendoms- og fiskeribransjen, er et økende problem, og at både politiet og bankene registrerer en stor økning i antall bedragerier. Til sist advarer også politiet mot kriminalitet som blomstrer i usikre tider, som konflikttilspissing i diaspora-miljøer og politisk motiverte kriminelle handlinger.

244 DAGER IGJEN: I dag er det «supertirsdag» i USA – vanligvis en stor happening i presidentnominasjonsvalget hos utfordrerpartiet, men det er altså for lengst avklart at Donald Trump er Republikanernes mann. Samtidig foregår det interessante nominasjoner til kongressvalgkampen som kan gi en pekepinn på hvor mye makt partiet sentralt og de største pengegiverne hos Republikanerne i dag har, når det gjelder å skyve ut de mest rabiate (og minst valgbare) kandidatene.

LEVER FORTSATT: Kongen.

Prøve vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.