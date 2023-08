Norges tredje største utslippspunkt for karbondioksid og kilde til 850 000 årlige tonn drivhusgass blir borte tidlig på 2030-tallet når Equinors anlegg for nedkjøling av naturgass i Finnmark går over til elektrisk drift. Det gjør elektrifiseringen av Melkøya til det største enkeltstående klimatiltaket besluttet av en norsk regjering noensinne, og dessuten et industriløft av sikkerhetspolitisk betydning i den nordligste (les Russland-nære) landsdelen, skrøt statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse i Hammerfest i dag.

Tiltaket skal gjøre det mulig for Melkøya å pumpe milliarder inn i Oljefondet helt til 2040, og selv om gassen som tidligere ble brent i det stedlige kraftverket simpelthen blir eksportert istedet, vil den formodentlig fortrenge mer klimaskadelige energikilder andre steder. Å kunne dra ublu 360 nye megawatt ut av det finnmarkske elsystemet krever riktignok en storstilt utbygging av vind- og vannkraft, men det skal man få til med velsmurte byråkratiske prosesser og et harmonisk samspill med reindrift- og fiskeriinteresser, og slett ikke ved å forskuttere utfallet av konsesjonsbehandlingene, kan energiminister Terje Aasland (Ap) forsikre.

Den tilhørende utbyggingen av elnettet vil dessuten bidra til næringsutviklingen i Nord-Norge og holde den lokale strømprisen nede, hevder finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som med denne beslutningen har svelget en stor kamel fra regjeringdeltakelsens meny: Så seint som i mars sa Senterpartiets landsmøte nei. Senterungdommen mener derfor partiet nå bør revurdere om det er verdt det å bli sittende i Støre-regjeringa, mens Fremskrittspartiets fylkestopp i Finnmark vil gå i bresjen for et folkeopprør mot planene: «Både politiske partier, faglag, naturvern og alle som har Finnmark kjær bør stå sammen og si at vi godtar ikke dette», sier Odd Erling Mikalsen

