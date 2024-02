Varsler sultkatastrofe på Gaza

Dette er Filter Kaffe! Hver morgen mandag til fredag står vi opp tidlig, fyrer opp kaffemaskinen og sammenstiller det viktigste som skjedde mens du sov. Bli abonnent her.

FNS BARNEFOND UNICEF advarer sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdens matvareprogram (WFP) om rask forverring av mangelen på mat og vann i Gaza. En fersk gjennomgang i flyktningleire og helsesentre i nord indikerer at hvert sjette barn under to år er akutt feilernært og at nesten tre prosent av disse igjen lider av den mest livstruende formen.

«Gaza-stripen ligger an til å få en eksplosjon av unngåelige barnedødsall som vil komme på toppen av det allerede utålelige nivået av barnedød. Hvis konflikten ikke stopper nå, vil barns ernæring fortsette å stupe og føre til død eller helseproblemer som vil påvirke Gazas barn resten av livet og potensielt ha konsekvenser på tvers av generasjoner», uttaler Unicef. FN



NÅ STARTER JULIAN ASSANGES to skjebnedager i retten, der dommere skal behandle hvorvidt britisk høyesterett skal behandle anken hans. Assange selv vil trolig delta på videooverføring fra høysikkerhetsfengselet i Belmarsh. Støttespillerne frykter at utsendelse til USA, der han risikerer livstidsstraff etter den svært omstridte spionasjetiltalen, kan skje svært raskt etter kjennelsen. The Guardian / NRK