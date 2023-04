Var for bøllete – britisk visestatsminister går av

FELT AV EGEN OPPFØRSEL: Storbritannias visestatsminister Dominic Raab går av, etter at en rapport har konkludert med at han oppførte seg bøllete og truende mot underordnede da han var justisminister i Boris Johnsons regjering. Granskningen ble igangsatt etter avsløringer av at hans lederstil fikk de ansatte til å gråte og til å kaste opp før møter. Den er ledet av en av landets fremste arbeidslivsjurister og slår fast at Raab, om han ikke handlet med vond vilje, gikk lenger enn det som er rimelig for en sjef. Som en av Rishi Sunaks nærmeste samarbeidspartnere er hans avgang en stygg i ripe i lakken for statsministeren, ikke minst fordi anklagene var velkjent da Sunak satte sammen sin regjering i fjor.

Raab går imidlertid ikke stille i dørene, og har kunngjort et sint brev der han gjør det klart at han forlater statsrådposten utelukkende fordi han på forhånd hadde lovet å gjøre det dersom granskningsrapporten fant noe å ta ham på. Han mener granskernes terskel for å kalle oppførsel bøllete setter en farlig presedens.

NY AP-LEDELSE: På tross av at han torsdag gikk ut med beskjed om at han ikke ville si fra seg nestledervervet i Arbeiderpartiet uten kamp, startet dagen i dag med at Bjørnar Skjæran trakk sitt kandidatur. Nå er det klart at de nye nestlederne i Ap er kunnskapsminister Tonje Brenna og næringsminister Jan Christian Vestre. Kjersti Stenseng og Jonas Gahr Støre fortsetter som partisekretær og -leder i en