VÅPENHVILEN I GAZA FORLENGES, selv om forhandlingene fortsatt pågår om betingelsene. Det kunngjorde Israel like før den gjeldende avtalen utløp klokka 06.00 norsk tid. Ifølge Hamas dreier det seg nå om én dag.

I natt meldte islamistgruppa at Israel avviste å akseptere utleveringen av ytterligere syv levende gisler og tre døde – ifølge islamistgruppa de siste kvinnene og barna de har i sin varetekt – mot en forlengelse av våpenhvilen, og al-Qassam-brigadene ble beordret om å gjøre seg klare for å gjenoppta kamphandlingene. USAs utenriksminister Anthony Blinken ankom Israel i natt for å presse på at Israel ikke skal starte krigen igjen. I FNs sikkerhetsråd har Israel avvist en permanent våpenhvile.

I går ankom 12 israelere og fire thailandske gisler i Israel etter å ha vært satt fri av Hamas – samtidig ble 30 palestinere løslatt fra israelske fengsler i den sjette utvekslingen siden våpenhvilen kom på plass i forrige uke. Haaretz/Al Jazeera/NTB/Reuters

DEN HØYREEKSTREME PARTILEDEREN Hans Jørgen Lysglimt Johansen er ...