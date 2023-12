VÅPENHVILEN I GAZA ER BRUTT. Det kunngjorde Israel idet fristen for reforhandling av avtalen utløp klokka 06 norsk tid. Kampene mot Hamas skal være gjenopptatt.

Det israelsk militæret meldte rundt en time før fristens utløp at en rakett var avfyrt fra Gaza og skutt ned av deres luftvern. Flyalarmen gikk blant annet i den israelske byen Sderot. Presse i Nord-Gaza rapporterte å ha hørt både skuddvekslinger og eksplosjoner.

Det skjer etter at Wall Street Journal i morgentimene meldte, med henvisning til egyptiske kilder, at Hamas og Israel var enige om våpenhvile i ytterligere ett døgn og at nye 10 gisler skulle løslates.

I går løslatte Hamas åtte israelske gisler som en del av avtalen som ga en syvende dag uten kamphandlinger på det palestinske området.

USAs utenriksminister Antony Blinken er i Israel for møter med statsminister Benjamin Netanyahu og president Mahmoud Abbas i den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden. Haaretz/Al Jazeera/NRK

ISRAEL HAR TILBAKEKALT sin ambassadør til Spania og varslet reaksjoner mot den spanske sjefsdiplomaten i Tel Aviv etter at den spanske statsmininisteren, Pedro Sánchez,