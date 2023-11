Våpenhvile trer i kraft i Gaza i løpet av 24 timer

DET ER AVTALT VÅPENHVILE i Gaza. I løpet av de neste 24 timene vil kamphandlinger innstilles i fire dager med mulighet for forlengelse. Samtidig skal 50 sivile kvinner og barn løslates fra Gaza og 150 palestinere, de fleste kvinner og barn, løslates fra Israel. Overenskommelsen er fremforhandlet ved hjelp av Qatar, Egypt og USA og gjør det mulig for 300 lastebiler å bringe humanitær hjelp til befolkningen hver dag – inkludert drivstoff øremerket humanitære behov. Den ble godkjent av regjeringen i Tel Aviv i natt etter et seks timer langt møte, til protester fra ytre høyre-partiet Otzma Yehudit, som mener Hamas skal «fullstendig ødelegges» før våpnene legges ned. En myndighetsperson i USA sier dealen er designet for å gi insentiv til flere løslatelser etterhvert, og at målet er at alle Hamas’ gisler kommer trygt hjem. Haaretz

ET ISRAELSK LUFTANGREP mot Sør-Libanon har kostet to journalister livet. De jobbet med å dokumentere militær aktivitet langs grensen på vegne av en tv-kanal basert i Beirut da missilene slo ned, ifølge libanesiske myndigheter. I et annet angrep i Libanon skal fire Hamas-militante blitt drept, sier Israel. Fem palestinere skal være drept i et angrep på Vestbredden. AP News/Reuters



VLADIMIR PUTIN SIER USAS «alenegang» har ødelagt sjansene for fred i Midtøsten. Mannen som har invadert Ukraina sier tusenvis av dødsfall, massefordrivelsen av sivile og den humanitære katastrofen i Gaza er «forstyrren...