Våpenhvile-forhandlinger i «kritisk sluttfase»

Tirsdag tidlig ettermiddag sier Qatars utenriksdepartement, ved talsperson Majed al-Ansari, at forhandlingene mellom Israel og Hamas er i en «kritisk og endelig fase» og «det nærmeste vi noensinne har vært å nå en enighet». Indirekte forhandlinger om en midlertidig våpenhvile og utveksling av gisler har foregått mellom Israel og Hamas siden Hamas’ terrorangrep mot Israel 7. oktober. Qatar, som er bosted til Hamas-leder Ismail Haniyeh og huser et politisk Hamas-kontor, har fungert som mellomledd i forhandlingene. USA uttalte tidligere tirsdag at en avtale om utveksling av gisler kunne være på trappene. Israel har imidlertid så langt ikke kommentert uttalelsene.

Ifølge Hamas-representant Izzat el Reshiq skal et av vilkårene i den forhandlede avtalen være at israelske kvinner og barn blir løslatt fra Gaza i bytte mot løslatelsen av palestinske kvinner og barn fra israelsk varetekt. Ifølge kilder til Reuters er det snakk om løslatelsen av 50 gisler og krav om en våpenhvile på flere dager. Det er etter sigende Qatar som vil offentliggjøre detaljene i avtalen når den er klar.

Ifølge den israelske avisen Haaretz er nå 10 000 israelske soldater utplassert i Gaza og ifølge israelske medier har så langt 66 soldater dødd etter bakkeinvasjonen. I Qatar skal også samtaler om humanitær bistand til Gaza ha funnet sted, mellom presidenten for Den internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC), Mirjana Spoljaric, og Hamas-lederskapet.

¨SLIK FINANSIERES HAMAS: Hvilke aktører har bidratt til pengestrømmen bak Hamas i årene før 7. oktober-terroren? I en fersk artikkel i Filter Nyheter gjennomgår vi det som er kjent om finansieringen:

** Hamas’ mest lojale støttespiller er Iran, som ikke bare har vært med på å bygge opp al-Qassam-brigadene med penger, men også donert våpen og arrangert treningsleir for opplæring i spesifikke rakettsystemer.

** Samtidig har Hamas på Gaza fått inntekter fra skatt og toll på varer.

** Hamas har også tjent penger via krypto-innsamlinger og smugling, og ifølge amerikansk etterretning har de en skjult investeringsportefølje i stråselskaper og eiendom i Midtøsten på 5,7 milliarder.

Parallelt med den humanitære krisen på Gazastripen har Hamas brukt penger på et omfattende underjordisk tunnelnettverk, våpen og trening av en hær på flere tusen menn.

BARE FOND PÅ SINDRE: Så seint som i forrige uke, samtidig som Erna Solberg annonserte at hun fortsetter som Høyre-leder, handlet ektemannen aksjer for 450 000 kroner. Men nå, nå, skal Sindre Finnes kvitte seg med alt av børsnoterte enkeltaksjer og finansielle instrumenter, kunngjør han overfor Dagens Næringsliv. Alt skal ifølge Finnes være avhendet innen utløpet av neste år, og deretter skal han ligge unna slike så lenge Erna Solberg er en «ledende rikspolitiker», slik at all tvil om Høyre-lederens habilitet skal være ryddet av veien i god tid før neste valg. Til Dagens Næringsliv gjør Finnes det klart at han kvitter seg med aksjene på tross av sin oppfatning av at han egentlig burde kunne fortsette med sin trading-hobby så lenge ektefellen ikke er statsminister.