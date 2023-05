Våpenhvile etter ny voldseskalering på Gaza-stripen

ISRAEL HAR INNGÅTT våpenhvile med palestinske væpnede grupper i Gaza. Våpenhvilen er gjensidig og trer i kraft samtidig for begge parter, melder palestinske styresmakter. Den Hamas-styrte enklaven ble i natt utsatt for israelske luftangrep som svar på raketter skutt mot Israel etter at den sultestreikende aktivisten og Islamsk jihad-lederen Khader Adnan i går døde i et israelsk fengsel. Tre personer på israelsk side skal ha blitt skadet, en av dem alvorlig. På tross av våpenhvilen, som ble fremforhandlet ved hjelp av egyptiske, qatarske og FN-tilknyttede utsendinger, skal israelske flyalarmer på ny ha blitt utløst i morgentimene i dag. Al Jazeera/Haaretz/Reuters



RUSSISKE SKIP SOM KAN utføre operasjoner på

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.