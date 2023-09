Valgresultatet: Høyre største parti, maktskifte i Oslo, lav oppslutning

FOR FØRSTE GANG PÅ 99 år er ikke Arbeiderpartiet størst på landsbasis i et norsk valg, og partileder og statsminister Jonas Gahr Støre varsler både ny politikk og tydeligere kommunikasjon som strategi framover. Ap får 21,7 prosent oppslutning i årets lokalvalg, ned 3,1 prosentpoeng fra 2019-valget, mens Høyre går frem 5,8 prosentpoeng til 25,9 etter at 99,7 prosent av stemmene er telt opp. – Vi skal i gang med en bred programprosess som skal mobilisere folk over hele landet, vi skal sette nye mål for Norge, sa Støre til partiet på valgvaken i Folkets hus i Oslo i går kveld. Han avviser at han har vurdert å gå av.

Regjeringspartnerne i Senterpartiet går tilbake hele 6,2 prosentpoeng, men gjør like fullt et av sine bedre valg etter EU-kampen på 90-tallet. I en rekke byer går det mot maktskifte, deriblant Oslo, der Ap nå er helt nede i 18,5 prosent oppslutning. Det kan imidlertid bli rødgrønt flertall i Trondheim, og i Bergen har ingen av blokkene flertall.

Valgoppslutningen endte på 62,2 prosent, mot 64,7 for fire år siden. NRK/VG/Avisa Oslo

NORD-KOREAS LEDER Kim Jung-Un har ankommet Russland, til det Kreml sier blir omfattende samtaler med Vladimir Putin i Vladivostok. Statslederen reiser med tog på en av sine sjeldne ekskursjoner ut av hjemlandet og har blant annet med seg sin utenriksminister og flere militære ledere og toppsjefer fra våpenindustrien. USA advarer de to landene mot å inngå våpenavtaler.