Valgdagsmåling tyder på sterkt EU-valg for Nederlands ytre høyre-populister

VALGDAGSMÅLINGER TYDER PÅ at partiet til den nederlandske ytre høyre-populisten Geert Wilders gjør det godt i EU-valget. Holder resultatet seg går partiet fra ett til sju representanter i Europaparlamentet (Nederland har 31 av de 720 mandatene). Det er nesten like mange som det største partiet, en allianse mellom sosialdemokratene og De Grønne. Wilders jubler på sosiale medier og hevder det fortsatt er mulig partiet blir aller størst.

Det sterke valgresultatet kommer et halvt år etter at Wilders gjorde et brakvalg til det nederlandske parlamentet, der han kom i posisjon til å danne regjering i koalisjon med blant andre de konservative. Resultatet er dessuten i tråd med spådommer om at partier kritiske til EU, klimatiltak, innvandring og Ukraina-støtte vil kunne bli en betydelig blokk i Strasbourg de neste fem årene. Wilders tar selv til orde for at slike partier må samarbeide i Europa for å svekke EUs institusjoner og føre makt tilbake til nasjonalstatene.

Endelige resultater i Europaparlament-valget, der borgerne i EUs 27 medlemsstater velger sine representanter, kommer når valglokalene stenger søndag. France24 (AFP)/Euronews

VETO-MAKTENE RUSSLAND og Kina har innsigelser til våpenhvileplanen for Gaza som USA forsøker å få støtte til i FNs sikkerhetsråd. Også rådets eneste arabiske medlem for øyeblikket, Algerie, har signalisert at det ikke er klart for å stemme for planen.

USA har anmodet Israel om å være åpne om sin rolle i bombinge...