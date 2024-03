VISEPRESIDENT KAMALA HARRIS anklager Israel for å ikke gjøre nok for å lindre «den humanitære katastrofen» i Gaza – de skarpeste ordene USAs politiske lederskap har brukt om hendelsene i Midtøsten etter 7. oktober, som har kostet over 30 000 mennesker livet og ført hele den palestinske enklaven på randen av hungersnød. – Det vi observerer hver eneste dag i Gaza er knusende. Vi har fått rapporter om familier som må spise løvverk eller dyrefôr. Kvinner som har nødt feilernærte barn uten å få medisinsk tilsyn. Og som jeg har sagt flere ganger, altfor mange uskyldige palestinere er drept, sier Harris.

Visepresidenten tok også til orde for at Israel umiddelbart må få på plass en våpenhvile da hun talte i Alabama i natt – dagen før hun skal møte den israelske toppministeren Benny Gantz i Det hvite hus. Møtet er et tegn på splittelsen innad i den israelske krigsregjeringen, og en talsperson for Benjamin Netanyahus parti Likud sier Gantz ikke har statsministerens velsignelse til reisen. The New York Times/The Guardian/AP News

NIKKI HALEY HAR VUNNET sitt første nominasjonsvalg over Donald Trump. Det skjer i USAs hovedstad Washington DC, som er svært lite representativ for den konservative velgermassen i landet forøvrig. Politico



DET ER INNFØRT UNNTAKSTILSTAND på Haiti etter en helg der den kar...