HØYESTERETT I USA TAR PÅ SEG å avgjøre om Donald Trump som tidligere president er immun mot straffeforfølgelse for å ha forsøkt å omstøte valgresultatet i 2020. Selv om domstolen har satt en forholdsvis rask tidslinje for fremgang i saken – med høring av argumenter i slutten av april og en mulig avgjørelse i sommer – innebærer det at en av de pågående kriminalsakene mot presidentkandidat-favoritten blir ytterligere forsinket. Det er en seier for Trump-advokatene, som har som strategi å trenere sakene så mye som mulig i håp om at de ikke kommer opp for noen jury før amerikanerne går til urnene i november. Spesialetterforsker Jack Smith har tidligere bedt Høyesterett om raskest mulig behandling, med start allerede i mars.

Samtidig har en dommer i Illinois bestemt at Trump skal strykes fra nominasjonsvalget 19. mars. Det gjør delstaten til den tredje i rekken som avgjør at Trump ikke er valgbar på grunn av hans rolle i stormingen av Kongressen i 2021. Kjennelsen er imidlertid satt på vent i påvente av en anke, som en talsperson for Trumps valgkamporganisasjon bekrefter vil komme. The Washington Post/The New York Times/AP News/