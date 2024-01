USAs forsvarsminister innlagt på sykehus uten å informere Biden

USAS FORSVARSMINISTER Lloyd Austin var innlagt på sykehus så tidlig som 22. desember, da han mottok behandling, ble skrevet ut og deretter innlagt igjen på 1. januar på grunn av smerter. Det opplyser Pentagon etter at politikere fra begge partier har kritisert Austins hemmelighold av sine helseproblemer. Tidligere visepresident Mike Pence sier håndteringen av situasjonen har vært fullstendig uakseptabel.

Lørdag ble det kjent at Austin har vært innlagt uten at verken president Joe Biden eller vise-forsvarsminister Kathleen Hicks – som trodde sjefen tok ut ferie – ble informert før 4. januar. Ifølge forsvarsdepartementet skyldes den sendrektige varslingen at også den 70 år gamle forsvarsministerens stabssjef har vært sykmeldt. Lloyd Austin er fortsatt innlagt og meddeler at han tar fullt ansvar for det som har skjedd. AP News/The New York Times

KUNNGJØRINGEN TIL Europarådets president Charles Michel om at han stiller til valg i Europaparlamentet i juni utløser et frenetisk søk etter kandidater til toppjobben. Vinner Michel et sete i parlamentet går han av som president. Det kan føre til at Viktor Orbán får hans rollensom mekler mellom EU-landene siden Ungarn 1. juli overtar det roterende presidentskapet. The Guardian/Euractiv/