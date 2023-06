USAs etterretning tror russisk stjernegeneral visste om opprørsplaner

EN HØYTSTÅENDE, RESPEKTERT og populær general i Den russiske hæren, Sergej Surovikin, kan på forhånd ha visst om Jevgenij Prigozjins opprørsplaner mot Russlands militære ledelse. Det er også tegn som tyder på at andre russiske generaler hadde kjennskap til hva som skulle skje, ifølge USAs etterretning, som har informert amerikanske myndighetspersoner om det de mener å vite – med forbehold om at konklusjoner er å anse som «foreløpige» – og jobber med å undersøke om Surovikin faktisk deltok i planleggingen av Wagner-gruppas mytteri. Det vil i tilfelle være et nytt tegn på hvor dyp rift det er mellom Prigozjons støttespillere og Vladimir Putins fremste militære rådgivere, forsvarsminister Sergej Sjojgu og generalstabssjef Valerij Gerasimov. Flere uavhengige eksperter tror Prigozjin hadde en oppfatning av at deler av den regulære hæren ville slutte seg til opprøret.

Nato har styrket sin militære beredskap langs østgrensen som respons på at Prigozjin og trolig flere av hans soldater har gått i eksil i Belarus, sa generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i går. The New York Times/The Guardian

RUSSISKE MISSILER slo i går ned i et shoppingstrøk av Kramatorsk i Donetsk, drepte fire – inkludert et barn – og skadet mange fler, ifølge ukrainske myndigheter. Kyiv International



PERSONALET VED FENGSELET der seksualforbryteren Jeffrey Epstein tok sitt eget liv i 2019 begikk flere feil