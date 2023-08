USA vil godkjenne F-16-donasjoner til Ukraina

USA VIL GODKJENNE at jagerfly av typen F-16 fra Nato-landene Danmark og Nederland sendes til Ukraina så snart ukrainske piloter er ferdig opplært på dem. Det går frem av et brev utenriksminister Anthony Blinken har sendt danske og nederlandske kolleger. Flyene vil neppe være i bruk før etter vinteren, ifølge det ukrainske luftforsvaret. Russland har tidligere meldt at dersom Vesten donerer jagerfly som ukrainerne kan bruke til å beskytte seg mot russiske missil- og droneangrep, skjer det til «kolossal risiko».

I Tyskland viser en fersk meningsmåling at et knapt flertall av befolkningen motsetter seg donasjon av det tyske luftvernsystemet Taurus til Ukraina. Reuters/The Guardian/RND

VERDENS MEST GJELDSTYNGEDE eiendomsutvikler – kinesiske Evergrande Group – søker om konkursbeskyttelse i USA. Det samme gjør et tilknyttet selskap, Tianji Holdings. Nylig ble det kjent at Evergrande har en total gjeldsbyrde på 330 milliarder dollar. Et mislighold i 2021, få måneder etter at problemene i Kinas eiendomssektor ble klart for omverdenen, resulterte i at tusener av boligkomplekser ble stående uferdige i landet.

Nå øker frykten for at problemene skal spre seg til andre deler av økonomien, der veksten i det siste har sakket av. Det er bare en uke siden det ble klart at også landets største privateide eiendomsutvikler, Country Garden, s...