USA KAN KOMME TIL å avslutte sin pengestøtte til Georgia dersom den tidligere sovjetstaten faller tilbake i folden til Russland. USA har pumpet milliarder inn i gjenoppbyggingen av landet etter Sovjetunionens fall og har planer om fortsatt å sende store summer, men «alt det må opp til vurdering dersom vi går fra å være en partner til å bli en motstander», sier vise-utenriksminister Jim O’Brien.

Parlamentet i Tbilisi trosset i går de ukeslange, massive protestmarkeringene i gatene og vedtok den omstridte loven mot «utenlandske agenter» som er støpt etter Kreml-modell og setter myndighetene i stand til å slå ned på frie medier og menneskerettighetsorganisasjoner med finansiering fra andre land. Fredelige demonstrasjoner fortsatte inn i nattetimene i går etter at loven ble vedtatt med 84 mot 30 stemmer. The Guardian

VLADIMIR PUTIN SIER HAN støtter Kinas forslag til fredsplan for Ukraina og hyller kineserne for å forstå det den russiske presidenten mener er de grunnleggende årsakene til invasjonen. Xi Jinping lanserte en tolv-punktsplan for fred i fjor, som i Vesten ble avfeid som ren etterplapring av Russlands rasjonale for krig. Tilleggspunkter ble lagt til etter samtaler med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz i april. Putin besøker Beijing senere denne uka. Reuters



DONALD TRUMPS TIDLIGERE medarbeider Michael Cohen har fortalt retten i hysjpengesaken om hvordan han mottok månedlige overføringer som i realiteten var tilbakebetaling av pengene Cohen...