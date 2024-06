USA strammer kraftig inn ved Mexico-grensen

JOE BIDENS KRAFTIGE INNSTRAMMINGER i USAs innvandringspolitikk innføres umiddelbart og stenger i praksis landet for innvandrere som kommer over Mexico-grensen uten innreisetillatelse hver dag, etter at et visst antall av dem har har ankommet. Tiltaket ble kunngjort av presidenten i går, og er ment å ta brodden av kritikken han får for det store antallet migranter som kommer til landet over grensen i sør – en av Donald Trumps favoritt-temaer og en betydelig bekymring for mange amerikanske velgere, ifølge meningsmålinger. Samtidig iverksetter Biden en kampanje for å redusere skaden den nye politikken påfører ham blant kjernevelgerne på venstresiden: Både toppfolk i administrasjonen og i delstatene er engasjert for å selge inn budskapet om at innstrammingene er nødvendige. CNN/Politico

90 PROSENT AV DEN GLOBALE oppvarmingen i 2023 var menneskeskapt, mens naturlige årsaker sto for under 10 prosent. På tross av klimatiltakene har andelen av global oppvarming som er forårsaket av mennesker også fortsatt å øke det siste året, viser en ny rapport som er publisert i et vitenskapelig tidsskrift. Fjorårets oppvarming var så uvanlig at forskere diskuterer hva som ligger bak økningen, og om klimaendringene akselererer eller om andre faktorer er i spill. NRK

EN TIDLIGERE PROGRAMVARE-INGENIØR i some-selskapet Meta saksøker sin tidligere arbeidsgiver. Hen hevder å ha blitt oppsagt for å jobbe med å fikse programvarefeil som forårsaket at Instagram-postene til palestinsk...