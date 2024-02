USA sanksjonerer israelske bosettere på Vestbredden

REAKSJONENE PÅ JOE BIDENS sanksjonering av fire israelske nybyggere på Vestbredden strekker seg fra anklager om å ha falt for antisemittiske konspirasjonsteorier på den ene siden, til raseri over at de ikke går lenger på den andre. At settlerne står bak vold på Vestbredden er «en løgn som spres av Israels fiender», skriver en av de mest ytterliggående statsrådene i Netanyahus regjering, finansminister Bezalel Smotrich, på sosiale medier. «Fire settlere – patetisk! Hva med regjeringen som adopterer dem?» skriver Ahmad Tibi, en av de arabiske representantene i Knesset.

Det var i går at Biden for første gang nedla økonomiske sanksjoner og visumnekt for fire israelske individer som har bygget seg hus på okkupert palestinsk jord på det omstridte området. De fire skal ha vært delaktige i de stadig flere angrepene på palestinere som har funnet sted under den pågående krigen mot Hamas. President-forordningen Biden har undertegnet skal holde muligheten åpen for sanksjoner mor flere, inkludert myndighetspersoner. CNN/The New York Times/The Guardian

ISRAEL ER I FERD MED å fokusere sine angrep i Gaza enda lenger sør, mot den egyptiske grensepasseringen Rafah, etter at IDF kunngjør at Hamas er «oppløst» i Khan Younis. Fortsatt ligger det siste våpenhvileforslaget på Hamas’ bord. Reuters

