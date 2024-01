Ifølge Det hvite hus angrep Russland Ukraina med nordkoreanske ballistiske missiler den 30. desember. Missilene havnet på en åpen slette, skriver The Guardian. Amerikanske myndigheter mener det er sannsynlig at Russland i retur bistår Nord-Korea med avansert teknologi, blant annet med kampfly, pansrede kjøretøy og produksjonsutstyr for ballistiske missiler. USAs nasjonale sikkerhetstalsperson, John Kirby, frykter dette kan få store sikkerhetsmessige konsekvenser for den koreanske halvøya og stillehavsregionen.

Ifølge amerikansk etterretning er det også stor sannsynlighet for at Russland er i samtaler med Iran om å kjøpe kortdistanse ballistiske missiler, men det er ikke rapportert at Russland har fått disse ennå.

KAN BLI FORBRUKSREKORD: Det er kaldt i Norge, og panelovnene må på for å holde varmen (eller i det minste unngå at vannrørene fryser). Det gir trolig ny forbruksrekord i løpet av dagen, ifølge Statnett (den forrige er fra februar 2021). Det er likevel ikke utfordringer med balanseringen av strømnettet, skriver Energiwatch. Prisen når i dag 5,91 kroner per kilowatt-time på Østlandet og i flere andre prisområder, men frykter du for regninga kan du trøste deg med at strømstøtten stadig tar 90 prosent av kostnaden over 70 øre og at den nå regnes ut time for time, istedet for gjennomsnitt på døgnet, som i fjor. Og: I kjernekraftlandet Finland er strømsituasjonen langt mer anstrengt, med pris opp i 21,37 norske kroner per kilowatt-...