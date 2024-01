BRITISKE OG AMERIKANSKE styrker ser ut til å forberede et angrep på houthi-militsen i Jemen. Forsvarsministrene Anthony Blinken og Grant Shepps har begge advart om at de mange angrepene på skipstrafikk i Rødehavet vil få konsekvenser for den Iran-støttede gruppa. Det skjer etter at et krigsskip fra Storbritannias marine skjøt ned sju droner og både skip og fly fra USA måtte settes inn for å slå tilbake det som skal ha vært det største drone- og missilangrepet fra Jemen så langt.

Houthiene har sagt at angrepene fortsetter så lenge Israel fortsetter krigen i Gaza. Angrepene i den viktige ferdselsåren for trafikk mellom Vesten og Asia er ansett for både å øke risikoen for en eskalering av konflikten i Midtøsten og for å bidra til høyere priser på handelsvarer. Sky News/The New York Times/BBC News

CHRIS CHRISTIE TREKKER seg fra Det republikanske partiets primærvalgkamp. Hans krasse uttalelser mot de gjenværende presidentkandidatene ble kringkastet etter at han forlot podiet på et valgkamparrangement i New Hampshire med mikrofonen fortsatt skrudd på. Samtidig barket Nikki Hayley og Ron DeSantis jr. sammen i en siste debatt før primærvalget i Iowa førstkommende mandag (Trump leder soleklart på meningsmålingene og holder seg fortsatt unna valgkampdebatter). The Washington Post/