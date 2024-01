AMERIKANSKE OG BRITISKE STYRKER har angrepet den Iran-støttede houthi-militsen i Jemen ved å bombe mer enn tolv mål i landet. Det gjelder blant annet houthi-bastionen Saada nordvest i landet, Dhamar i sørvest og havnebyen Hudayah ved Rødehavet. Australia, Nederland, Canada og Bahrain leverer logistikk, etterretning og annen støtte til operasjonen, sier representanter for USAs regjering.

Bombingen er en respons på hyppige angrep på kommersiell skipstrafikk som har pågått siden november som følge av krigen i Gaza, og som har tvunget tusenvis av skip til å seile den lange omveien rundt Afrika. Radarer, utskytningsramper for missiler og droner og våpenlagre er blant det som skal være rammet. For å unngå unødig eskalering skal det ikke være et mål for operasjonen å ta livet av militsledere eller iransk personell, sier Pentagon.

President Joe Biden sier bombingen sender «en klar beskjed om at USA og partnere ikke tolererer angrep på sitt personell, eller å la fiendtlige aktører sette navigasjonsfriheten i en av verdens viktigste kommersielle skipsruter i fare». På hjemmebane får Biden kraftig kritikk fra partifeller for å starte angrepene uten Kongressens eksplisitte godkjennelse.

Representanter for houthi-militsen sier «aggressoren vil betale prisen for det de har gjort». Iran fordømmer angrepene. Russland sier de strider mot FN-charteret og ber om en ekstraordinær samling av Sikkerhetsrådet. Saudi-Arabia, som siden 2015 har ledet en koalisjon som driver krig mot houthiene i Jemen, anmoder om at det utvises tilbakeholdenhet.

