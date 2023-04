USA og Sør-Korea inngår avtale om kjernefysisk avskrekking

SØR-KOREA FORPLIKTER seg til ikke å utvikle egne atomvåpen, mot at USA periodisk utplasser kjernefysisk bevæpnede u-båter i landet og involverer Seoul i planleggingen av operasjoner som involverer slike våpen. Avtalen er uttrykt i det de to statslederne kaller Washington-erklæringen, og vil styrke arbeidet de legger ned for å avskrekke et nordkoreansk angrep, sier USAs president Joe Biden. Bakgrunnen for den banebrytende enigheten er Nord-Koreas langt fremskredne utvikling av avanserte våpen, inkludert ballistiske missiler som kan nå USAs fastland. BBC News/Reuters



FOX NEWS-PROGRAMLEDEREN Tucker Carlson ble sparket etter at tv-kanalens direktører ble oppmerksomme på meldinger han har sendt med vulgært og støtende språk som går langt ut over de rasende og ofte rasistiske kommentarene Carlson har avgitt på lufta. Meldingene skal være blant de sladdede i saken anlagt av Dominion Voting Systems (det er fortsatt et mysterium hvorfor ledelsen ble kjent med dem så sent). Det er tidligere meldt i amerikanske medier at sparkingen var knyttet til søksmålet mot Carlson fra en tidligere medarbeider som anklager ham for trakassering og antisemittiske slengbemerkninger. The New York Times



MED SYLTYNT FLERTALL har Det republikanske partiets leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, fått vedtatt en plan om å heve USAs gjeldstak slik at landet kan fortsette utbetalinger til blant annet pensjoner og militær-familier inn i 2024. Til gjengjeld krever vedtaket kraftige kutt i føderale utgifter

