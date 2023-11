USA og Kina oppretter direkte, militær kommunikasjon for å unngå kriser

DIREKTE KOMMUNIKASJONSLINJER skal gjenopptas mellom Kina og USA, både på presidentnivå og mellom landenes militære styrker. I tillegg til gårsdagens nyhet om at det skal slås ned på kinesisk fentanylproduksjon er det de eneste konkrete resultatene av Xi Jinping og Joe Bidens ansikt-til-ansikt-møte i San Francisco i natt; omtalt av sistnevntes rådgivere som en konstruktiv seanse med mer direkte dialog enn forrige gang de to presidentene satt i samme rom (på Bali i fjor). Biden sier hans prioritet har vært å etablere nye kanaler for samtaler for å unngå at misforståelser mellom de to stormaktene leder til åpen konflikt.

På temaer som Ukraina og Taiwan gjentok Xi og Biden sine velkjente standpunkter overfor hverandre. Bemerkelsesverdige fravær fra såvel den kinesiske som den amerikanske offisielle transkripsjonen fra møtet var diskusjon om klimakrisen og en vei framover for å enes om begrensninger på bruken av kunstig intelligens. The New York Times/CNN

USA HAR DROPPET SITT veto i Sikkerhetsrådet mot en resolusjon som ber Israel om umiddelbart å innføre lange nok humanitære pauser i krigføringen i Gaza til at nødhjelp kan distribueres til befolkningen. Samtidig gjentar Biden sitt standpunkt om at krigen ikke vil ta slutt før Hamas er fullstendig knust og anklager Hamas for krigsforbrytelser ved å skjule militær infrastruktur i eller ved sykehus. Forhandlinger om en gissel-utvekslingsavtale mellom Hamas og Israel skal ha gått i stå.