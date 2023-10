USA med luftangrep mot iransk-støttede grupper i Syria

USA HAR GJENNOMFØRT luftangrep mot to våpen- og ammunisjonslagre i Syria som knyttes til Irans revolusjonsgarde og andre militante grupper som støttes av Teheran. Forsvarsminister Lloyd Austin sier angrepene er en respons på en serie angrep mot amerikanske mål i landet. Disse skal ha startet 17. oktober og ført til mindre skader på 21 amerikanske soldater, i tillegg til indirekte å ha ført til at en amerikansk sivilt ansatt omkom. – USA søker ikke konflikt og har ingen intensjon eller ønske om å bli involvert i flere fiendtlige handlinger, men disse Iran-støttede angrepene på amerikanske styrker er uakseptable og må stanse, sier Austin.

Mens amerikanske diplomater jobber for å unngå at krisen i Midtøsten eskalerer har USAs 2500 soldater i Irak og 900 soldater i Syria lenge vært mål for mindre angrep fra Iran-støttede militser. Biden-administrasjonen autoriserte sist angrep på slike militser i Syria i mars. The Washington Post/Reuters

DE 27 STATSLEDERNE I EU har stilt seg bak et krav om en humanitær pause i krigføringen mot Gaza for at det skal bli mulig å sende mer nødhjelp inn til sivilbefolkningen. Erklæringen inneholder også en oppfordring om nye samtaler om en tostatsløsning for Israel-Palestina-konflikten.

Mens bombingen av Gaza fortsetter og Israels militærstyrker varsler nye bakkeoperasjoner inne på området, er to palestinere drept i israelske rad mot Jenin på Vestbredden og seks personer skadet i en eksplosjon i den egyptiske rødehavsbyen Taba nær grensen til Israel.