USA holdt igjen bombeleveranse til Israel

USA HOLDT IGJEN 3.500 BOMBER SOM SKULLE LEVERES TIL ISRAEL FORRIGE UKE. Ifølge New York Times var frykten for at amerikanske bomber skulle bli brukt mot sivile i Rafah, hvor over 1 million mennesker flyktet til. Det er første gang president Biden bruker sin makt til å begrense Israels tilgang til våpen og viser at forholdet mellom Israel og Washington er svekket. En rekke av presidentens allierte fra Demokratene i Kongressen har i flere uker oppfordret ham til å gjøre noe slikt, noe han inntil nylig har unngått på grunn av hans sterke støtte til Israel i krigen mot Hamas. The Guardian,New York Times.

FORHANDLINGENE OM VÅPENHVILE FORTSETTER. USA uttrykker smått optimisme etter et kaotisk døgn i forhandlingene. REUTERS.

UKRAINSK MILITÆRET MELDER AT KYIV OG LVIV HAR BLITT RAMMET AV RUSSISKE LUFTANGREP. Det ukrainske luftvernet er aktivert. NRK

April var den ellevte måneden på rad med rekordhøye globale temperaturer, ifølge tall fra EUs klimaovervåkningstjneste C3S. Gjennomsnittstemperaturen på jorda i april lå på 0,14 grader sammenlignet med 2016.