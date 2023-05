Urbefolkninger krever kong Charles’ oppgjør med kolonitiden

URBEFOLKNINGS-LEDERE OG POLITIKERE fra tolv riker i det britiske samveldet har signert et åpent brev til Kong Charles III der de krever en beklagelse for kolonitiden. Lørdag krones Charles til konge og blir nytt statsoverhode for rikene, som inkluderer Australia, Canada, Papua Ny Guinea og Jamaica i tillegg til flere mindre øystater.

I brevet ber de om anerkjennelse av lidelsene urbefolkninger er påført gjennom folkemord og slavehandel, erstatning for utplyndring av naturressurser og kulturell nedverdigelse, samt tilbakeføring av menneskelige levninger, kulturskatter og artefakter som fortsatt befinner seg i britiske museer.

Den australske senatoren og tidligere olympiske idrettsutøveren Nova Peris er blant dem som fronter oppropet. Hun tar til orde for at Australia skal bli republikk og få sitt eget statsoverhode. The Guardian



DET ER MELDT OM eksplosjoner i Kyiv og flere andre ukrainske byer i natt. Flere steder har luftvernsystemer vært aktivert. Sør i Russland ble et oljeraffineri satt i brann etter et droneangrep. Brannen er nå slukket. BBC News/Reuters



BRASILIANSK POLITI HAR hatt razzia i hjemmet til tidligere president Jair Bolsonaro og inndratt ekspresidentens pass i forbindelse med etterforskningen av forfalskede vaksinepass. Seks personer skal være arrestert i den samme aksjonen. AP News



LEVERINGEN AV 66 NYE amerikanske jagerfly til Taiwan er forsinket på grunn av brudd i forsyningskjeder. Reuters



SENTRALBANKEN I USA hever styringsrenta med et kvart prosentpoeng. Renta er nå over 5 prosent for første gang på 15 år. Samtidig signaliserer banken at det kan bli aktuelt å pause rentehevelsene. The New York Times



DELSTATSPARLAMENTET I Florida har vedtatt nye forbud mot undervisning om kjønnsmangfold og