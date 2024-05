UNRWA-sjef blir igjen nektet adgang til Gaza

UNRWA-SJEF Philippe Lazzarini sier han har igjen blitt nektet adgang til Gaza. Israelske myndigheter svarer at Lazzarini ikke har fulgt nødvendige koordineringsprosesser for å få innreise til Gaza. «Dette er nok et forsøk fra UNRWA på å gi Israel skylden for sine egne feil», svarer de.

Flere medier skriver at det har vært to israelske luftangrep på Rafah hvor minst 19 palestinere skal ha blitt drept. Dette skjer etter at tre israelske soldater ble drept i et Hamas-angrep mot grenseovergangen mellom Israel og Gaza. Det ble heller ingen enighet om våpenhvile mellom Israel og Hamas i Kairo. Samtidig kommer Israel med trusler om kraftige angrep mot Rafah, hvor det allerede bor 1,3 millioner flyktninger, i nær fremtid. Israelsk radio sier at landet har begynt å evakuere sivile i Rafah. France 24, Aljazeera, Politico, NRK.



RUSSISKE ANGREP mot Ukrainas energiforsyning de siste månedene har kostet mer enn 1 milliard dollar, ifølge ukrainske myndigheter.