UNRWA ER «PÅ BRISTEPUNKTET», skriver sjefen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger - Phillippe Lazzarini - i et åpent brev til FNs generalforsamling. Han viser til «Israels gjentatte krav om å avvikle UNRWA og frysing av midler fra givere samtidig med et behov for humanitær hjelp i Gaza vi aldri tidligere har sett». 12 personer blant UNRWAs 30 000 ansatte er anklaget for å ha vært involvert i Hamas-angrepet i Israel, og organisasjonen mener dette blir misbrukt til å strupe hele bistandsarbeidet. Twitter / X

AMERIKANSKE ETTERFORSKERE HAR i flere år kartlagt koblinger mellom narkokartellene i Mexico og landets president Andrés Manuel López Obrador, inkludert antagelser om at han har fått millioner av dollar fra de kriminelle organisasjonene etter at han tiltrådte embetet (i 2018). Utfallet skal ha vært at amerikanske myndigheter hadde «liten appetitt på å forfølge anklager mot statslederen hos en av USAs viktigste allierte» og det er aldri startet en formell etterforskning. Kartellene er kjent for å infiltrere alle deler av statsmaktene i Mexico.. López Obrador tilbakeviser koblingene. New York Times

KREML STO BAK attentatet på avhoppere...