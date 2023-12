Ungarn blokkerer stor EU-støttepakke til Ukraina

UNGARN HAR LAGT NED veto mot en hjelpepakke til Ukraina på 50 milliarder euro. Nye forhandlinger om støttepakken til Ukraina, som er avhengig av bidrag fra sine vestlige allierte, vil finne sted på nyåret, melder Europarådets president Charles Michel. Nederlands statsminister Mark Rutte sier det fortsatt er tid til å finne en løsning før den ukrainske staten går tom for penger.

Blokkeringen av hjelpepakken skjer på EU-toppmøtet i Brüssel bare timer etter at EU-landene kom til enighet om å starte formelle medlemsskapssamtaler med Ukraina og Moldova. Ungarns president Viktor Orbán, som er motstander også av dette, forlot forhandlingsrommet i det som beskrives som en «forhåndsavtalt og konstruktivt» grep når vedtaket skulle gjøres.

I en video postet på sosiale medier i natt sier Orbán at medlemsskapssamtaler med Ukraina er «meningsløst, irrasjonelt og feil» men at de resterende 26 EU-landene hadde insistert på at vedtaket måtte fattes. Tidligere denne uka fikk Ungarn utløst milliarder av støttemidler EU tidligere har fryst som reaksjon på Orbán-regjeringens angrep på rettsvesenets uavhengighet.

EU er også enige om ny sanksjonspakke mot Russland. BBC News/AFP/Euronews/NTB





STARTEN PÅ JULEFERIEN ER utsatt for USAs senatorer, idet Det demokratiske partiets majoritetsleder