UKRAINAS LANDBRUKSMINISTER Mykola Solsky har levert oppsigelse etter korrupsjonsanklager. Han anklages for innblanding i ulovlig tildeling av statseide landområder. Dette er den første korrupsjonssaken mot en minister under president Volodymyr Zelenskyjs ledelse. Ministerposten er spesiell gitt Ukrainas innsats for å opprettholde den massive korneksporten, som er en viktig økonomisk pilar, i møte med Russlands invasjon. Det er opptil nasjonalforsamlingen å godkjenne oppsigelsen. På Telegram skriver lederen for nasjonalforsamlingen at saken behandles neste gang de folkevalgte møtes i plenum. POLITICO



DET FRANSKE NASJONALBIBLIOTEKET fjerner fire bøker fra 1800-tallet fordi innbindingen kan inneholde arsenikk. BBC.

REDD BARNAS kontorer i Guatemala ble ransaket etter mistanke mishandling av barn. AP

USA, Storbritannia og Canada innfører nye sanksjoner mot Iran. De nye sanksjonene rammer handel og droneproduksjon. POLITICO

15 GERILJAMEDLEMMER DREPT av hæren i Columbia. De drepte tilhører en gr...