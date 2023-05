Ukraina hevder å ha skutt ned hypersoniske missiler

Ukraina hevder det var seks hypersoniske missiler av Khinzal-typen blant dem som ble skutt ned under det usedvanlig harde russiske luftangrepet i natt. Det er i tilfelle en ny indikasjon på at selv Russlands mest avanserte våpen – som angivelig skal kunne fly med mange ganger lydhastigheten – kan nøytraliseres ved hjelp av vestlig luftvern i Ukraina. Også tidligere denne måneden skal et slikt missil ha blitt skutt ned med det amerikanske Patriot-systemet. Opplysningene er ikke kommentert av Kreml.

Flere krysserraketter av typen Kalibr, ballistiske missiler med kort rekkevidde og droner ble i tillegg avfyrt, blant annet fra skip i Svartehavet, mot Kyiv og andre ukrainske mål i nattas angrep. Det skal ha vært det mest omfattende siden starten av mars. Tre personer er meldt skadet.

FRYKTER EKSTREMISTER UNDER SKOLEVALGENE: Ved forrige valg troppet høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen fra partiet Alliansen opp på skolen som bærer minnesmerker etter Manshaus og Breiviks ofre. Filter Nyheter har tidligere dokumentert