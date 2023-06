Ukraina hevder å ha gjenerobret landsbyer i Donetsk

DEN UKRAINSKE HÆREN hevder å ha gjenerobret landsbyer for første gang siden motoffensiven startet for en uke siden. Det dreier seg om tre bosettinger langs fronten i det vestlige Donetsk. Samtidig har hæren unngått å avgi territorium i områder av fronten der den er på defensiven, hevder landets viseforsvarsminister Hanna Maliar. Opplysningene er ikke uavhengig verifisert og president Volodymyr Zelenskyj nevnte ikke landsbyene spesifikt i sin nattlige videotale.

Ifølge et ukrainsk nyhetsbyrå skal russiske styrker ha sprengt en demning ved et mindre vannreservoar i Zaporizjzja-regionen, slik at Mokri Yala-elven flommer over. The Guardian/Reuters/VG



EN AVHOPPER FRA den russiske hæren forteller om