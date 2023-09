Ukraina bytter forsvarsminister

UKRAINAS FORSVARSMINISTER siden høsten 2021, Oleksij Reznikov, er avskjediget. «Departementet trenger nye tilnærminger og andre former for interaksjon med såvel militæret som samfunnet som helhet», kunngjorde president Volodymyr Zelenskyj i sin videotale i natt.

Det er uklart om avskjedigelsen kan settes i sammenheng med presidentens kampanje mot korrupsjon i det ukrainske statsapparatet – Reznikov har ikke personlig vært tatt for å berike seg på sin posisjon, men departementet han leder har vært involvert i flere saker der høytstående tjenestefolk har skummet fløten av store innkjøpsavtaler, og Reznikovs erstatter – krymtataren Rustem Umerov – er kjent for å ha fått skikk på det notorisk skandalebefengte statlige ukrainske eiendomsfondet. Umerov har også vært involvert i flere at Ukrainas sensitive forhandlingsrunder med fienden.

Ukrainske medier spekulerer i om neste stopp for Reznikov er en ambassadørstilling i London. BBC News/Kyiv International/Reuters

PST SIER DET DAGLIG registreres russiske forsøk på å få tak i vestlig teknologi og varer fra norske bedrifter. Slik anskaffelsesvirksomhet er i strid med sanksjonene som er innført mot landet. PST ser også tegn på at russisk etterretning prøver å bygge seg opp igjen i Norge etter utvisningen av 15 etterretningsoffiserer tidligere i år.