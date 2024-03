«Uheldig tidspunkt» like før jul: Mattilsynet utsatte tilsynsrapport etter innspill fra griseindustrien

«Vi vil på det sterkeste anmode Mattilsynet om ikke å offentliggjøre rapporten 20. desember, men vente til 10.–15. januar, eller 10.–15. november. 20. desember er et svært uheldig tidspunkt».

Det skrev svinenæringens interesseorganisasjon Norsvin i en e-post til Mattilsynet i januar 2020.

E-posten ble sendt i forbindelse med at Mattilsynet utarbeidet mandatet til det som skulle bli «Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021–2022».

Mattilsynet avviser at rapporten ble utsatt på grunn av innspillet fra Norsvin og peker på utsettelser som følge av flere ulike sykdomsutbrudd. Les hele svaret under.

Målet med tilsynsprosjektet var å skaffe politikere og andre samfunnsaktører en oversikt over status i hele den norske svinenæringen. Dette som et svar på at næringen i 2019 fikk en alvorlig ripe i lakken med NRK Brennpunkts dokumentar «Griseindustriens hemmeligheter».

De nærmere 600 tilsynene i den omfattende kampanjen skulle være tilfeldig utvalgte, ikke risikobaserte slik Mattilsynet vanligvis jobber.

Fant regelbrudd over 300 besetninger

Som Filter Nyheter har skrevet tidligere fant Mattilsynets inspektører at nesten 450 griser led av halesår, 150 griser var halte og de fant 70 griser med sykdom eller nedsatt allmenntilstand.

Dyrevernsaktivister i foreningen Nettverk for dyrs frihet søkte om innsyn i bildene fra inspeksjonene, men fikk avslag på minst 200 bilder begrunnet med offentlighetsloven og taushetsplikt. Flere av disse avslagene ble omgjort etter at foreningen klagde på vedtaket, blant annet ved hjelp av advokat.

Aktivistene har også gransket Mattilsynets sluttrapport, og funnet flere tilfeller av regelbrudd som ikke var registrert. I en intern evaluering skrev Mattilsynet selv at rapporten ga et mer «positivt bilde» av status i næringen enn hva som egentlig var funnet.

Publisert måneden etter

Mattilsynets endelige rapport ble til slutt publisert 17. januar 2022.

Men tilsynet avviser blankt at publiseringstidspunktet hadde sammenheng med innspillet fra Norsvin:

– Det stemmer at næringen hadde innspill til når sluttrapporten skulle publiseres. Årsaken til at rapporten ble lagt frem i januar 2023 og ikke i november/desember 2022 er at tilsynsperioden for kampanjen ble utsatt på grunn av flere ressurskrevende sykdomsutbrudd (blant annet fugleinfluensa) og covidrestriksjoner. De siste tilsynene i kampanjen ble gjennomført i oktober 2022. På grunn av denne forsinkelsen ble det ikke mulig å legge frem sluttrapporten før i midten av januar 2023. Tiden fra oktober til januar ble brukt til å analysere data og på å skrive en grundig og omfattende rapport, svarer Inge Erlend Næsset, direktør for regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Norsvin forklarer at foreningen ba om dette av hensyn til å skåne egne ansatte og bøndene fra et stort medietrykk midt i juleferien:

– Det hadde bakgrunn i Norsvins ressurser for å kunne håndtere et mulig medietrykk i forbindelse med lanseringen midt oppi jula. Det var og med respekt for svinebonden og det medietrykket som eventuelt kunne komme for å kunne svare ut en så omfattende rapport midt i juleferien, forteller Olav Eik-Nes, direktør i Norsvin.

Olav Eik-Nes. Foto: Norsvin

– Sjokkerende tette koblinger

Talsperson for Dyrs frihet, Tor Grobstok, mener likevel dette er et tydelig eksempel på det han ser som «sjokkerende tette koblinger» mellom Mattilsynet og grisenæringen.

Han mener Mattilsynet står i et krysspress i sitt mandat om både å opprettholde tilliten i norsk landbruk, samtidig som det skal slå ned på dårlig dyrevelferd.

Dyrs frihet har bedt Mattilsynet om å få innsyn i skriftlig korrespondanse mellom Mattilsynets og næringsaktører. Foreningen hevder Mattilsynet har unnlatt å loggføre denne kommunikasjonen, noe de er pliktet til etter offentlighetsloven.

Mattilsynet skal senere ha innrømmet overfor foreningen at det ikke «har fulgt sine egne rutiner for åpenhet».

Til dette svarer Mattilsynets pressevakt:

– Vi har i forbindelse med svinekampanjen avdekket at vi ikke har fulgt våre egne rutiner for håndtering og arkivering av noen dokumenter. Det beklager vi og har fulgt opp dette avviket internt. Vi har imidlertid aldri bevisst holdt tilbake dokumenter eller andre opplysninger.

Kontakt med næringsaktører i planleggingsfasen

Før mandatet for tilsynskampanjen var ferdig utformet, kontaktet Mattilsynet flere representanter fra svinenæringen for å komme med innspill til utkastet. Norsvin, Nortura, bondelaget og Animala var blant de inviterte. Også foreninger som Noah, Norsk dyreomsorg, veterinærforeningen og Dyrebeskyttelsen var invitert med på dette.

I den nevnte e-posten fra Norsvin kom foreningen med en rekke innspill til hva Mattilsynet burde – og ikke burde – legge vekt på.

Norsvin oppfordret blant annet til at det bør skilles mellom alvorlige og mindre alvorlige avvik, at de bør få gode veiledere i forkant og at Mattilsynet bør ha mindre fokus på manglende rotemateriale (halm og høy) som årsak til halebiting. (Som Filter tidligere har skrevet tidligere frykter Mattilsynet at manglende halm i grisebingen skaper kjedsomhet og frustrasjon, noe som igjen kan føre til halebiting.)

I e-posten fra Norsvin het det at halebiting også kan skyldes bakenforliggende forhold som temperatur, fuktighet, luftkvalitet osv. Norsvin ba også om at Mattilsynet kunne se på enda flere faktorer for å avverge halebiting, som tetthet i bingene og såkalte eteplasser.

I Mattilsynets sluttrapport ble det understreket at: «alle representantene ga prosjektgruppa nyttige innspill til kampanjen og hvordan de ønsket å bli involvert i den videre prosessen».

– På hvilken måte ble mandatet deres påvirket av dialogen med aktørene i forkant?

– Vi har hatt kontakt med både representanter for næringene og dyrevernorganisasjonene i forkant, underveis og etter kampanjen. Dialogen er nødvendig, nyttig, tillitvekkende og kompetansehevende for alle parter. Hvordan tilsynskampanjen til slutt utformes, er likevel helt og fullt styrt av Mattilsynet, svarer Næsset i Mattilsynet.

«Hyggelig med grei dialog»

Et av målene i Mattilsynets sluttrapport oppgis å være at tilsynet skal ha «god dialog med svineprodusenter (…)». I prosjektets evalueringsrapport legges det vekt på at dette målet ble nådd:

«Næringen har gitt tilbakemelding om at de har inntrykk av at svineprodusenter stort sett har opplevd Mattilsynets kampanjetilsyn som hyggelige med grei dialog, uavhengig av hva utfallet av inspeksjonen har blitt […] Prosjektgruppa er svært fornøyd med denne måloppnåelsen!»

Næsset understreker overfor Filter at Mattilsynet vil fortsette å ha dialog med næringen «for å sikre bedre regelverksetterlevelse på alle områder».

– Mattilsynet kan ikke oppnå god dyrevelferd i Norges mange tusen dyrehold alene. Nærings- og interesseorganisasjonene for dyreholdere må involveres for å oppnå vesentlige forbedringer. Dette gjelder alle typer dyrehold. Å gjennomføre en stor tilsynskampanje uten dialog med organisasjonene er utenkelig. Både veiledning og dialog er en viktig del av arbeidet med bedre dyrevelferd, skriver han.

Norsvin: – Legitimt

Norsvin mener også at kontakten mellom Mattilsynet og næringen er helt legitim:

– At Mattilsynet via dialog med Norsvin ønsker å styrke sin faglige kompetanse i en næring de skal føre tilsyn med bør være legitimt, på lik linje med offentlig tilsyn på andre områder i samfunnet. Dette er en styrke for Mattilsynets og Norsvins målsetting om å forbedre dyrevelferden i norsk svineproduksjon, sier Eik-Nes i Norsvin.

Han påpeker at Mattilsynet har en viktig rolle med å føre tilsyn for å styrke svinevelferden, men at Norsvin er tydelige på å skille deres rolle fra tilsynets.

– Resultatet vi ser i rapporten er ikke godt nok. Det er for mange brudd på regelverket og vi tar inn over oss at det fremdeles er en jobb å gjøre. Norsvin er tydelige på at regelverket skal følges og at det ikke er rom for drift med dårlig dyrevelferd.

Mener grisenæringen er «versting» i Norge

Men ifølge Grobstok skiller grisenæringa seg ut som den desidert verste av dyreprodusentene i Norge. Han mener et ekstremt produksjonspress og «profittjag» har gått på bekostning av dyrevelferd.

Dette til tross for at avisa Nationen i 2018 kunne melde om en rekordstor overproduksjon av svinekjøtt i Norge. Norges Bondelag ba derfor norske svinebønder om å delta på «dugnad» for å redusere produksjonen.

– Det koster den prisen det koster å produsere med god dyrevelferd. Men vi kan ikke ha dyr som lever i konstant lidelse, sier Grobstok:

– Dette tilsynet gikk etter tilfeldig utvalgte farmer – ikke «verstingene». Men Mattilsynet finner likevel flere alvorlige avvik her enn hos de verste i andre industrier.

Eik-Nes i Norsvin sier han ikke har behov for å kommentere andre dyrearters dyrevelferd, men viser til Mattilsynets offentlige statistikk.

Fikk kritikk av kontrollkomiteen i 2012

Dyrs frihet er også kritisk til at svinenæringen ble informert om hva tilsynskampanjen handlet om i forkant. Grobstok viser til at Mattilsynet i 2012 fikk kritikk fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite:

«Komiteen ser at tilsynskampanjer gjerne er varslede og utføres i dialog med næringene. Da kan kritikkverdige forhold skjules i forkant».

– Mattilsynet har bare ignorert det, og heller gjort det til et samarbeidsprosjekt der industrien har fått påvirke mye, mener han.

Tor Grobstok i Nettverk for dyrs frihet. Foto: Marie Lytomt Norum / Filter Nyheter

Mattilsynet: Kun seks varslede tilsyn

Mattilsynet avviser denne kritikken.

Næsset påpeker at det er viktig å skille mellom det å varsle hvert enkelt tilsyn, og det å informere næringen i forkant om tilsynsprosjektets fokusområder.

Sistnevnte, påpeker han, er viktig for det forebyggende arbeidet, slik at bønder kan rette opp i eventuelle avvik umiddelbart. Ifølge Næsset er denne dialogen helt nødvendig:

– På den måten har også svineprodusenter som ikke var plukket ut for kampanjetilsyn, fått ta del i kunnskapen, sier han.

– Vi har en klar forventning om at virksomhetene gjør nødvendige forbedringer før vi kommer på tilsyn. Det er bedre at bonden retter opp i eventuelle avvik umiddelbart, enn at bonden venter på et besøk og pålegg fra Mattilsynet. Det gir raskere bedre velferd for grisene.

– En viktig del av tilsynskampanjen har vært å gjøre det enklere for bonden å gjøre rett. Mattilsynet har vært opptatt av å gi god veiledning om regelverket og dyrevelferd for svin, forklarer Inge Erlend Næsset, direktør for regelverk og kontroll i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

Ifølge Næsset ble svineprodusentene kun varslet om seks spesifikke tilsyn i denne kampanjen, basert på konkrete unntaktskritier:

Hvis inspektøren må reise med fly.

Hvis inspektøren på forhånd har kjørt mange bomturer.

– Hver enkelt inspeksjon skal i størst mulig grad gjennomføres uten at dyreholderen har fått varsel om det på forhånd. Hensikten med det er at forholdene skal være autentiske når Mattilsynet kontrollerer, slik at kontrollen avdekker den reelle tilstanden i dyreholdet.

